Sardegna: Giorno della Memoria, presidente consiglio regionale Pais ricorda gli esuli giuliani accolti nell'Isola (2)

- "Contrariamente a quello che avvenuto in alcune città nel nord Italia, Fertilia fu un importante centro di accoglienza dei profughi - continua il Presidente Pais - e la stele di travertino bianco sormontata dal leone San Marco e situata nella piazza fronte mare è indissolubilmente legata alle storie di quegli esuli che decisero di rimanere italiani". "Proprio questa mattina in Consiglio Regionale si è svolta una Conferenza Stampa di presentazione della proposta di legge per il recupero e valorizzazione delle Città di Fondazione in Sardegna. Una importante iniziativa che consentirà di assegnare alla Città di Fertilia un particolare status in quanto luogo privilegiato del Ricordo della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata" - Conclude Pais - L'accoglienza riservata dalla città di Fertilia ai nostri fratelli italiani rientra a pieno titolo nel patrimonio storico e valoriale di pace e fratellanza che da sempre accomuna l'intera Isola". (Rsc)