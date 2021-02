Germania: BioNTech avvia produzione vaccino anti-Covid a Marburg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per le biotecnologie tedesca BioNTech ha avviato la produzione del vaccino contro il coronavirus, sviluppato con la casa farmaceutica statunitense Pfizer, presso il proprio impianto di Marburg in Assia. Come riferisce l'emittente televisiva “N-tv”, la fabbrica, già del gruppo biofarmaceutico svizzero Novartis, è entrata in funzione con circa un mese in anticipo sulle previsioni. A Marburg, BioNTech produrrà il principio attivo mRNA, un singolo lotto del quale è sufficiente per di otto milioni di dosi di vaccino. Tuttavia, come comunicato dall'azienda, per consentire la produzione del preparato è necessario attendere l'autorizzazione dei relativi processi da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema). BioNTech invierà all'ente le informazioni necessarie tra febbraio e marzo. Successivamente, i primi lotti del vaccino entreranno nella fase di riempimento delle fiale, per essere distribuiti dall'inizio di aprile. Intanto, la capacità di produzione del vaccino Covid-19 di BioNTech/Pfizer per il 2021 è aumentata fino a due miliardi di dosi. Non appena sarà pienamente operativo, l'impianto di Marburg potrà produrre fino a 750 milioni di dosi all'anno. (Geb)