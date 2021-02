© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del Giorno del ricordo, il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, scrive su Twitter: "I massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata sono pagine tragiche della storia che non devono essere dimenticate. La strada da percorrere non è mai quella della violenza e della discriminazione, ma del dialogo e della collaborazione tra i popoli". (Rin)