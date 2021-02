M5s: staff Di Maio, false le ricostruzioni su scontro con Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta ci ritroviamo a leggere su alcuni organi di informazione pseudo retroscena che narrano di fantomatici scontri tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Ricostruzioni false e prive di fondamento, già smentite più volte. Dispiace che in una fase così delicata per il Paese alcuni giornali non facciano altro che continuare ad alimentare scontri politici del tutto inesistente all’interno del Movimento". E' quanto ribadito dallo staff del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. (Rin)