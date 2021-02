Ghana: aumento casi Covid, parlamento sospenderà sedute per tre settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Ghana sospenderà le sue seduta per tre settimane a causa dell'aumento dei casi di Covid-19 registrati fra i deputati ed il personale. Lo ha annunciato il presidente del parlamento, Alban Bagbin, sottolineando che il numero degli infetti in Aula è salito a 17 deputati e 151 membri del personale. Di conseguenza, se le sedute riprenderanno il prossimo 2 marzo, la commissione per le nomine parlamentari potrà invece continuare le sue attività da oggi, 10 febbraio, previo controllo sanitario dei candidati al governo. Tutti i deputati ed il personale parlamentare saranno testati nel giro di due settimane, ha precisato l'emittente pubblica Ghana Broadcasting Corporation. Nel Paese sono ad oggi stati confermati oltre 73mila casi di Covid-19, di cui 482 decessi dal primo marzo del 2020, giorno in cui è stato segnalato il primo infetto. (Res)