Maltempo: Coldiretti, nei campi crolli, frane ed esondazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’ultima perturbazione si contano frane, esondazioni e crolli provocati dalla neve nelle campagne colpite dall’inizio dell’anno da ben 44 eventi estremi tra grandinate, tornado, nevicate anomale, valanghe e bombe d’acqua lungo tutta la Penisola che hanno provocato vittime e danni. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sulla base dei dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento alla nuova allerta meteo della protezione civile con rovesci di forti intensità, attività elettrica, forti raffiche di vento e locali grandinate. Siamo di fronte in Italia alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione e il moltiplicarsi di eventi estremi con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo che ha fatto perdere – conclude la Coldiretti – oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra cali della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti. (Com)