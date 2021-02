Spagna: ministro Abalos, non credo che Iglesias pensi di far parte governo non democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti, Jose Luis Abalos, si è detto convinto in un'intervista radiofonica all'emittente "Cadena Sera", che il vicepremier Pablo Iglesias non pensi di far parte di un "governo non democratico" ma di aver usato un'espressione che "può portare a confusione". In alcune recenti dichiarazioni Iglesias ha sostenuto che in Spagna non c'è una situazione di "piena normalità politica e democratica" in quanto due dei leader dei due partiti che governano la Catalogna, sono in carcere (Oriol Junqueras di Sinistra repubblicana di Catalogna) e l'altro a Bruxelles (Carles Puigdemont di Uniti per la Catalogna fuggito nei giorni immediatamente successivi al referendum illegale del 2017). In merito alla stabilità della coalizione di governo, Abalos ha spiegato che non c'è "alcun dramma" come alcuni "vogliono evidenziare" ed ha negato "slealtà" da parte di Unidas Podemos. "È una formazione molto anti-sistema nella sua origine e ora ha dovuto assumere la gestione del governo. Ciò che conta per me è che siamo impegnati in un progetto comune", ha dichiarato Abalos cercando di schivare le polemiche in corso. (Spm)