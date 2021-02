© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le bandiere di Palazzo Marino e di tutti gli edifici pubblici oggi, mercoledì 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, sono esposte a mezz'asta, come ha disposto la Presidenza del Consiglio dei ministri in memoria delle vittime delle Foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. (Rem)