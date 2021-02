Governo: Fd'I, in limite mortis emesso prolungamento svuota carceri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati di Fratelli d'Italia, Andrea Delmastro ed Emanuele Prisco, rilevano che "in limine mortis la maggioranza Pd, M5s e Leu emettono l'ultimo provvedimento cancerogeno in termini di sicurezza: il prolungamento del provvedimento svuotacarceri che, a suo tempo, spalancò le porte a centinaia di mafiosi". In una nota i parlamentari Fd'I quindi commentano: "Ci piacerebbe dire 'li ricorderemo così', con questo triste epitaffio sulla tomba politica del governo Conte bis. Sfortunatamente registriamo che i medesimi protagonisti di questo ultimo sciagurato provvedimento costituiranno la maggioranza del futuro governo Draghi. Se il buongiorno si vede dal mattino...".(Com)