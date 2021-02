Incidenti stradali: investito a Milano da suv mentre attraversa strada, grave bimbo di 7 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bambino di 7 anni è stato investito da un'auto a Milano mentre attraversava la strada in zona San Siro. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 in via Carlo Dolci all'incrocio con piazza Monte Falterona. Secondo quanto riferito dall'Arem, il piccolo a causa dell'impatto ha riportato un trauma toracico addominale che ha richiesto il trasporto in codice rosso all'ospedale Niguarda. Tuttavia, secondo quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita. Dai primi accertamenti della Polizia locale il bambino sarebbe stato colpito da un suv mentre stava attraversando le strisce pedonali.(Rem)