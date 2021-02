Foibe: sindaco Pomezia, pagina dolorosa che abbiamo il dovere di ricordare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, 10 febbraio, si celebra il Giorno del Ricordo. Bandiere a mezz’asta in piazza Indipendenza a Pomezia in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. "Una pagina dolorosa che il nostro Paese ha il dovere di ricordare. "Così in una nota il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà. "Il ricordo è l'unico strumento che abbiamo per ripercorrere gli anni bui della nostra storia, conoscerla e utilizzarla per contrastare odio, discriminazione e violenza. La cultura che dobbiamo trasmettere alle giovani generazioni, istituzioni in primis - spiega - è quella della convivenza pacifica tra i popoli e della condivisione dei territori. Un pensiero particolare va oggi alle vittime e ai famigliari dell'eccidio delle foibe: che da questa atrocità possa nascere un messaggio di speranza per il futuro", conclude.(Com)