Spagna: ministro Escriva, da inizio vaccinazioni Covid meno casi tra personale sanitario

- Da quando è iniziato la campagna di vaccinazione in Spagna contro il Covid-19 c'è una diminuzione delle assenze per positività tra tra il personale sanitario degli ospedali e della case di cura per anziani. Lo ha dichiarato il ministro dell'Inclusione e delle Politiche sociali, Jose Luis Escriva, in un'intervista televisiva ad "Antena 3". I vaccini, dunque, secondo il ministro, si stanno rivelando "molto efficaci" e la Spagna è uno dei Paesi che sta lavorando meglio su questo fronte con il 4,6 per cento della popolazione potenzialmente immunizzata. (Spm)