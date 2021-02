Francia-Burkina Faso: presidente Kaboré oggi a Parigi, focus su sicurezza nel Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Burkina Faso, Roch Marc Kaboré, sarà oggi a Parigi per un incontro con il suo omologo francese, Emmanuel Macron, in programma all'Eliseo. La visita, precisano la stampa francese e burkinabé, avrà come centro di attenzione gli sviluppi della sicurezza nel Paese del Sahel, dove Parigi guida l'operazione anti jihadista Barkhane. Lunedì prossimo, 15 febbraio, si aprirà inoltre nella capitale del Ciad, N'Djamena, il vertice G5 Sahel, che per due giorni riunirà allo stesso tavolo le autorità francesi insieme ai capi di Stato dei Paesi membri dell'alleanza civile e militare (Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Mauritania). La visita di Kaboré fa seguito a quella tenuta in Burkina Faso lo scorso 9 gennaio dal ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian. Qui è stato ricevuto dallo stesso Kaboré, rieletto di recente, al quale ha rinnovato il suo impegno a sostenere il Paese nella lotta all'offensiva antijihadista che da anni ormai devasta la regione. "La Francia è determinata a continuare a sostenere il Burkina Faso nel campo della sicurezza e nella sua politica di sviluppo economico e sociale", ha detto il ministro degli Affari esteri ed europei dopo un lungo colloquio con Kaboré. (segue) (Frp)