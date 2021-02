Polonia: ministro Finanze, deficit nel 2020 a quasi 19 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime del ministero delle Finanze polacco, il deficit pubblico nel 2020 ha raggiunto circa 85 miliardi di zloty (quasi 19 miliardi di euro). Lo ha comunicato all'agenzia di stampa "Pap" il titolare del dicastero, Tadeusz Koscinski. "Per assicurarci risorse per finanziare le attività contro la crisi si è rivelata necessaria una modifica del bilancio per il 2020. Pianificavamo un deficit di oltre 109 miliardi (24 miliardi di euro), ma è inferiore", ha spiegato il ministro. Koscinski ha detto che ciò è il risultato di un migliore gettito da Iva (+14,6 miliardi di zloty, ossia 3,2 miliardi di euro), accise (+3,4 miliardi di zloty, ossia 760 milioni di euro) e imposta sulle imprese (+2,8 miliardi di zloty, ossia 625 milioni di euro). (Vap)