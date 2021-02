Roma: Politi (Lega), da Raggi annunci elettorali su funivia dopo 5 anni di silenzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea Capitolina l'annuncio del progetto di fattibilità della funivia fatto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi stamattina è un'iniziativa da campagna elettorale. In una nota Politi spiega: "Ricordiamo ancora la prima campagna elettorale di Raggi, ben 5 anni fa, dove sbandierava il suo cavallo di battaglia: la funivia Battistini–Casalotti. Per cinque anni il fantasma di questa funivia ha aleggiato sui social, nelle interviste e quant'altro, ma di fatto nessun piano di fattibilità, nessuna gara ma tante promesse. L'ultima trovata politica sulla funivia risale a settembre 2020 dove Raggi annunciava le gare d'appalto per la fine del 2020, neanche a dirlo non se n'è fatto nulla. Ma siccome il sindaco è in campagna elettorale stamattina in pompa magna si annuncia l'approvazione del progetto di fattibilità, progetto per cui per il momento sono previsti quasi trenta milioni di euro, di cui tre milioni e mezzo solo di consulenze per i progetti. Una corsa dell'ultimo minuto che non ha tenuto conto della volontà cittadina. In quel quadrante - aggiunge - i comitati hanno più volte chiesto maggiori aree verdi, servizi e spazi di aggregazione, ma la priorità per Raggi resta la funivia, anche solo per non perdere la faccia davanti agli elettori. Non è da trascurare tra l'altro il piccolo particolare che nel luogo dove da progetto dovrebbe sorgere la stazione Collina delle Muse, è sorta, poco tempo fa, una nuovissima pompa di benzina con tanto di permesso regolare. A questo punto, è normale che sorgano dubbi sul tanto pubblicizzato piano di fattibilità. Mentre costruivano la pompa di benzina il Campidoglio dormiva? Insomma - conclude - cinque anni per neanche quattro chilometri e ancora nessuna prova concreta, solo tanta campagna promozionale". (Com)