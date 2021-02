Foibe: Fico, respingere senza esitazioni le tesi negazioniste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Conservare e rinnovare la memoria significa anzitutto rendere un omaggio commosso alle sofferenze dei nostri connazionali privati della vita o lesi gravemente, come individui e comunità, nella loro dignità e nei diritti fondamentali". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, alla cerimonia per il “Giorno del ricordo”. "Migliaia di italiani furono uccisi, spesso in massa, dalle forze comuniste jugoslave e ancora oggi spesso si ignora il loro luogo di sepoltura - ha ricordato Fico -. Centinaia di migliaia di persone furono costrette a fuggire e, purtroppo, non sempre furono accolte nella nostra penisola con la solidarietà dovuta. Oggi ricordiamo anche quanti invece rimasero in Istria, Dalmazia e Venezia Giulia ma furono sottoposti ad aberranti forme di persecuzione e discriminazione dalle autorità jugoslave, almeno fino agli anni Cinquanta". (segue) (Rin)