Foibe: Fico, respingere senza esitazioni le tesi negazioniste (2)

- "Per troppo tempo le ferite lasciate da quei terribili eventi sono state confinate nella memoria degli esuli e dei loro discendenti, le cui sofferenze sono state acuite dalla indifferenza o addirittura dalla ostilità di ampie parti del nostro Paese - ha sottolineato Fico -. Per troppo tempo sono prevalse narrazioni di parte, fortemente distorte da pregiudiziali di natura ideologica e nazionalista, che hanno ostacolato – ed in parte continuano ad ostacolare – una ricostruzione accurata ed oggettiva di quanto realmente avvenuto al confine orientale. Soltanto grazie alla tenacia delle associazioni degli esuli è stato avviato un percorso di giustizia e di verità volto a costruire una memoria condivisa. Ad esse va pertanto la più sincera gratitudine e vicinanza delle istituzioni e di tutto il Paese". (segue) (Rin)