Foibe: Raggi e Zingaretti depongono corona di fiori a Cippo carsico per giorno del ricordo

- La sindaca di Roma Virginia Raggi e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti hanno celebrato questa mattina il giorno del ricordo deponendo una di fiori presso il Cippo Carsico in via Laurentina. Un’altra corona è stata deposta successivamente sul monumento del Largo Vittime delle Foibe Istriane. “Oggi celebriamo il Giorno del ricordo. La tragedia delle foibe istriane e dell’esodo giuliano-dalmata è una pagina dolorosa della nostra storia. È necessario trasmettere ai giovani la memoria di quel dramma per opporci, anche oggi, a qualunque forma di odio e discriminazione”, ha affermato la prima cittadina di Roma. (segue) (Com)