Regno Unito: riprendono oggi controlli doganali su merci in entrata in Irlanda del Nord

- Il personale doganale addetto ai controlli sulle merci in entrata in Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna dovrebbe ritornare oggi al proprio posto, una settimana dopo la sospensione temporanea dei controlli in seguito a preoccupazioni legate a intimidazioni e sicurezza dei lavoratori. La decisione arriva 24 ore prima di un incontro a Londra tra rappresentanti del governo britannico e dell'Unione europea per cercare di appianare le proprie differenze di vedute sull'implementazione del protocollo nordirlandese dell'accordo Brexit, con il governo di Londra che chiede un "reset urgente" del protocollo stesso, il quale ha di fatto creato un confine commerciale nel Mare d'Irlanda. Il governo nordirlandese ha reso noto che la decisione di far ritornare i funzionari doganali al proprio posto è stata presa in seguito ad una "piena valutazione della minaccia" alla loro sicurezza. (Rel)