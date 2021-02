Covid: von der Leyen, in Italia vaccinato oltre il 4 per cento popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia è stato vaccinato il 4 per cento della popolazione. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in aula plenaria del Parlamento europeo nel dibattito sulla strategia vaccinale nell'Ue. "In Polonia il 94 per cento del personale sanitario e l'80 per cento degli ospiti delle case di riposo sono stati vaccinati. In Danimarca per le case di riposo siamo al 93 per cento. In Italia oltre il 4 per cento della popolazione è stata vaccinata. Questi tre esempi mostrano che la campagna di vaccinazione in Europa ha preso velocità in molti Paesi", ha detto von der Leyen. "Lavoreremo a fondo per arrivare al nostro obiettivo: vaccinare il 70 per cento della popolazione entro l'estate", ha aggiunto la presidente. (Beb)