Imprese: Mps, al 31 dicembre patrimonio netto in calo a 5,8 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 31 dicembre 2020 il patrimonio netto del Gruppo Monte dei Paschi di Siena e di pertinenza di terzi risulta pari a circa 5,8 miliardi di euro, uno in meno rispetto al 30 settembre a seguito del closing dell’operazione “Hydra M” avvenuto in data primo dicembre 2020, che ha determinato la riduzione del capitale sociale per 1,1 miliardi e l’incremento di riserve per 200 milioni. La perdita nel quarto trimestre, prosegue la nota, è stata in parte “compensata” dalla variazione delle riserve da valutazione. Per quanto riguarda i coefficienti patrimoniali, al 31 dicembre 2020 il Common Equity Tier 1 Ratio si è attestato al 12,1 per cento (rispetto al 14,7 di fine 2019) ed il Total Capital Ratio è risultato pari a 15,7 per cento a fronte del 16,7 registrato a fine dicembre 2019. (Com)