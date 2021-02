Abruzzo: caccia, oggi chiude la stagione venatoria 2020/2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, 10 febbraio, sarà l'ultimo giorno della stagione venatoria 2020/2021: la Regione Abruzzo infatti, dopo aver esteso di un mese la caccia al cinghiale, con una ulteriore proroga ha scelto di far sparare al colombaccio anche nella prima decade di febbraio. La pandemia in corso ha confermato quanto sia forte l'influenza del mondo venatorio sulla politica. In Abruzzo, come in diverse altre regioni, sono state emanate ordinanze per permettere anche durante le fasi di lockdown lo spostamento dei cacciatori oltre i confini comunali. Questi provvedimenti, in contrasto con i Dpcm emanati per arginare l'emergenza sanitaria, hanno creato vere e proprie disparità di trattamento tra i "normali" cittadini, costretti a rimanere a casa, e i cacciatori, liberi di muoversi mettendo a rischio la salute di tutti. L'Abruzzo e le altre regioni di fatto , spiega il Wwf, hanno aggirato le restrizioni in vigore con l'infondata motivazione di uno "stato di necessità per conseguire l'equilibrio faunistico-venatorio, limitare i danni alle colture e il potenziale pericolo per la pubblica incolumità", dimenticando che la caccia è un'attività ludica il cui esercizio spesso contrasta con le esigenze di tutela degli agricoltori e con la gestione faunistica che la legge affida allo Stato e non ai cacciatori. La strumentalità di questi atti è stata resa ancor più evidente dal fatto che con questa motivazione si è autorizzato l'esercizio della caccia anche, per esempio, agli uccelli migratori o agli uccelli acquatici che di certo non determinano danni o pericoli per l'incolumità pubblica. (segue) (Gru)