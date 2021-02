Serbia-Repubblica Ceca: premier Babis oggi in visita ufficiale a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Repubblica Ceca, Andrej Babis, si trova in visita ufficiale in Serbia. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza serba della Repubblica, l'agenda della visita prevede un incontro con il capo dello Stato, Aleksandar Vucic. Babis avrà anche un colloquio con l'omologa Ana Brnabic nella sede di Palazzo Serbia, cui faranno seguito alcune dichiarazioni per la stampa. Nel pomeriggio Brnabic e Babis si recheranno insieme a visitare i punti per la vaccinazione di massa contro il Covid-19 allestiti negli spazi della Fiera di Belgrado. Babis sarà accolto stamane all'aeroporto Nikola Tesla di Belgrado dal ministro serbo degli Esteri, Nikola Selakovic. (Seb)