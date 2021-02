Mauritania: ministero dell'Interno, lavoriamo a soluzione problema discariche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno della Mauritania ha annunciato di lavorare "instancabilmente" da tempo per trovare una soluzione "permanente" al problema della discarica nei pressi del villaggio di Tiveret, ma allo stesso tempo ha confermato che non tollera chi mina la sicurezza e la tranquillità pubblica. Il dicastero ha rilasciato un comunicato stampa per commentare informazioni e foto sugli scontri dei giorni scorsi tra polizia e manifestanti anti-discarica: "Un'unità della Gendarmeria nazionale è intervenuta per aprire la strada nella sua sezione adiacente al villaggio di Tiverit", osservando che "il flusso di traffico era ostruito da un gruppo di abitanti del villaggio". Nessuna menzione nel testo alla brutalità degli agenti contro i dimostranti, incluse alcune donne percosse a colpo di manganello. (Res)