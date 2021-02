Romania: la bozza della legge finanziaria sarà presentata oggi in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza della legge finanziaria per il 2021 sarà presentata oggi al Parlamento romeno. Lo riferisce l'agenzia d'informazione "Agerpres". Il governo di Bucarest mira a rientrare in un parametro di deficit di bilancio di pari a circa il 7 per cento del Pil e, per questo motivi, sono previsti alcuni tagli. In tal senso, i dipendenti pubblici non riceveranno quest'anno i buoni vacanza, il finanziamento dei partiti sarà diminuito del 30 per cento, alcuni bonus per i dipendenti pubblici saranno limitati o addirittura eliminati, mentre le compagnie statali non redditizie non riceveranno più sovvenzioni. Gli importi degli assegni familiari rimangono invariati quest'anno e le pensioni aumenteranno solo dal primo gennaio 2022. La bozza della finanziaria potrebbe essere adottata dal governo la prossima settimana e il voto finale dal Parlamento è previsto entro il 20 febbraio.(Rob)