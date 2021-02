Covid: von der Leyen, senza acquisto collettivo dei vaccini sarebbe stata la fine dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha fatto bene a ordinare collettivamente i vaccini: se, al contrario, gli Stati membri avessero agito singolarmente sarebbe stata la fine dell'Ue. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in aula plenaria del Parlamento europeo nel dibattito sulla strategia vaccinale nell'Ue. Nella lotta al Covid, "non siamo ancora arrivati lì dove vogliamo" perché ci sono stati ritardi "con le autorizzazioni, siamo stati troppo ottimisti sulla produzione e siamo stati un po' troppo sicuri del fatto che le dosi sarebbero arrivate in tempo utile". Ma "noi europei abbiamo fatto bene ad agire in modo solidale e a ordinare insieme i vaccini. Non voglio neanche immaginare cosa sarebbe successo se alcuni grandi Paesi membri si fossero garantiti le vaccinazioni e tutti gli altri fossero rimasti a mani vuote. Sarebbe stato insensato sul piano economico e la fine della nostra comunità", ha detto von der Leyen. (Beb)