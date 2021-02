Polonia: la presidente della Corte costituzionale difende la sentenza sull'aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la sua sentenza sull'aborto, la Corte costituzionale polacca non ha privato le donne né di diritti né di dignità. Lo ha detto la presidente dell'organo, Julia Przylebska, intervistata dal quotidiano "Gazeta Polska". Przylebska ha richiamato l'articolo 38 della costituzione della POlonia, il quale riconosce a ciascun cittadino il diritto alla vita, mentre l'articolo 30 dichiara che la dignità dell'uomo è innata e inalienabile ed è la fonte delle sue libertà e diritti. Alla luce del dettato costituzionale, "molti giuristi onesti ammettono che la Corte non poteva sentenziare altrimenti", afferma la presidente. "Purtroppo ci sono anche dichiarazioni disoneste e non di merito. Stupiscono e preoccupano le parole di alcuni deputati" che si rammaricano del fatto che la Corte abbia ammesso la questione di costituzionalità. "Ricordo ai parlamentari che la Corte costituzionale non crea nuove norme perché non è il legislatore, bensì decide se le norme vigenti sono in linea con la costituzione", ha continuato Przylebska, che denuncia una scarsa cultura giuridica in Parlamento. Interrogata sul perché ci siano voluti così tanti mesi per la pubblicazione della sentenza – avvenuta il 27 gennaio, dopo che la sentenza era stata originariamente emessa il 22 ottobre 2020 – la presidente ha risposto che le ultime motivazioni di uno dei giudici dissenzienti sono arrivate soltanto il 27 gennaio. (segue) (Vap)