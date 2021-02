Imprese: Mps, Piano strategico 2025 a Bce per valutazioni, Fondo Apollo chiede accesso a data room

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dei rilevanti accantonamenti sui rischi legali operati nell’esercizio, degli effetti dell’operazione Hydra, dello scenario macroeconomico penalizzato dalla pandemia e delle evoluzioni regolamentari, è emerso uno shortfall prospettico di capitale rispetto ai requisiti patrimoniali. È quanto si legge nei risultati consolidati al 31 dicembre 2020 approvati dal Cda di Monte dei Paschi di Siena. In tale contesto, si legge in una nota, sono stati approvati il Piano Strategico 2021-2025 e il Capital Plan che sono stati inviati a Dg Comp e Bce per le valutazioni di competenza. Il Piano strategico “è stato predisposto avendo presenti gli impegni assunti dal governo italiano nel 2017 con riferimento al Piano di Ristrutturazione 2017-2021, recentemente ribaditi in un Dpcm del 16 ottobre 2020, il quale prevede di avviare un processo di dismissione della partecipazione detenuta dal ministero nel capitale sociale di Mps, da realizzare con modalità di mercato e anche attraverso operazioni finalizzate al consolidamento del sistema bancario”. Si evidenzia che alla data della presente comunicazione l’accesso alla data room è stato richiesto dal Fondo Apollo. (Com)