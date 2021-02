Molise: Covid e ripresa economica, approvate in Consiglio misure per contrastare corruzione e infiltrazioni mafiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise ha approvato all'unanimità un ordine del giorno a firma dei Consiglieri Micone, Fanelli e Di Lucente, riguardante "Emergenza Covid-19 e ripresa economica: misure di contrasto a fenomeni di corruzione e tentativi di infiltrazioni mafiose". Il provvedimento è stato illustrato all'Aula dal Consigliere Vittorio Nola quale rappresentante del Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrato della criminalità organizzata per la promozione della legalità, istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Provincie autonome. Con il documento approvato si impegna il Presidente della Regione a:porre particolare attenzione alle azioni nella lotta contro il riciclaggio attraverso gli strumenti di cui al Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90, in relazione ad autorizzazioni e concessioni, affidamenti di lavori, forniture e servizi, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, ossia, ai procedimenti amministrativi più a rischio; supportare il sistema delle imprese per snellire e velocizzare la fase di accesso al credito ed ai finanziamenti previsti dai provvedimenti per far fronte all'emergenza, anche attraverso l'avvio di una più efficace interlocuzione con gli istituti bancari e una maggiore responsabilizzazione e coinvolgimento degli stessi nel processo di sostegno all'economia legale, nonché tramite la tracciabilità dei flussi finanziari, così da poter scongiurare e depotenziare il rischio che le mafie operino come linee di credito parallele e illegali. (segue) (Gru)