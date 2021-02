Repubblica Ceca: Covid, ministro Sanità dice no allo Sputnik V senza assenso dell'Ema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca non userà il vaccino anti-Covid russo Sputnik V finché non sarà approvato dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Lo ha detto il ministro della Sanità, Jan Blatny, in un'intervista al portale web "irozhlas.cz", assicurando che ciò non avverrà fintanto che lui sarà ministro. Le affermazioni di Blatny seguono quelle del premier, Andrej Babis, che la scorsa settimana è stato in visita a Budapest per discutere con l'omologo Viktor Orban l'esperienza ungherese con il vaccino russo. Babis ha anche alluso alla possibilità che Praga segua il sentiero intrapreso dall'Ungheria, ovvero acquisti il medesimo vaccino. Oggi il capo del governo ceco si occuperà dell'argomento durante una visita in Serbia, che al pari dell'Ungheria sta usando lo Sputnik V. (Vap)