Rieti: Coldiretti, riduzione tari per le imprese agricole e gli agriturismi

- Coldiretti Rieti ha chiesto ai Comuni, in una lettera inviata ai sindaci, la riduzione della Tari per le imprese agricole e gli agriturismi. Una richiesta che si basa sulle indicazioni contenute nella nota dell’Ifel del 24 aprile, che prevede per i le amministrazioni comunali la facoltà di deliberare riduzioni della Tari per le imprese, dunque utenze non domestiche, che siano state costrette a sospendere l’attività o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale. “Per superare la crisi - spiega in una nota il presidente di Coldiretti Rieti, Alan Risolo - occorrono misure finanziarie in grado di sostenere la capacità economica e produttiva delle nostre imprese. L’agricoltura è storicamente il settore a maggiore resilienza, ma occorre dare una mano per affrontare la tempesta, attraverso interventi pubblici che consentano alle imprese di ripartire”. (segue) (Com)