Rieti: Coldiretti, riduzione tari per le imprese agricole e gli agriturismi (3)

- “L’emergenza Covid-19 - spiega il condirettore di Coldiretti Rieti, Carlo Loffreda - sta causando gravissimi danni all’economia del Paese. Le misure restrittive adottate per contrastare il diffondersi dell’epidemia, stanno determinando una forte contrazione delle attività multifunzionali delle imprese agricole le quali, nonostante tutto, non hanno interrotto le attività principali di coltivazione e di allevamento, continuano a garantire la produzione di cibo, pur in presenza di una forte concorrenza di prodotti esteri di bassa qualità”. La chiusura delle attività agrituristiche sta mettendo a rischio un intero comparto legato al turismo e al territorio. “Sarebbe assolutamente opportuno - conclude Risolo - ancora in aderenza alle indicazione dell’Ifel, deliberare sin da subito, per le stesse categorie, proroghe dei termini di pagamento della Tari dovuta – ancorché in misura ridotta – per l’anno 2021. L’attuale situazione di incertezza in ordine alla ripresa delle attività e del turismo non consente infatti a tali imprese di riprogrammare gli impegni e di far fronte agli obblighi di natura tributaria, rischiando di comprometterne la tenuta economico-finanziaria”.​ (Com)