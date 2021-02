Foibe: Salvini, esuli sono italiani due volte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non dimenticare gli esuli giuliani e dalmati, quelli che Indro Montanelli definiva 'italiani due volte, una per nascita e una per scelta'". Lo scrive il leader della Lega, Matteo Salvini, in una lettera pubblicata oggi dal “Piccolo” di Trieste in occasione del Giorno del Ricordo. "Non dobbiamo archiviare quanto accaduto nella soffitta delle rimozioni nazionali, senza cogliere la straordinaria sfida che l'esempio di allora può suggerirci oggi, nella crisi della pandemia. Non credo - aggiunge - che sia stato un puro caso che tra i grandi capitani d'industria della ricostruzione figurassero, in gran numero, gli esuli giuliani e dalmati, quelli che Indro Montanelli definiva 'italiani due volte, una per nascita e una per scelta'. Sono certo - prosegue Salvini - che la tragedia a cui erano sopravvissuti, li abbia infiammati di quel coraggio e di quell'orgoglio che furono determinanti per il grande riscatto del nostro Paese. Paese che anche ora saprà rialzarsi, partendo dall’orgoglio di essere italiani capaci di farsi rispettare nel mondo, anche per difendere le nostre imprese, le nostre eccellenze e i nostri confini come torneremo a fare anche in collaborazione con la Slovenia. Sentiamo tutta la responsabilità dell’esempio degli esuli: l'Italia saprà riprendersi il posto che le spetta", conclude. (Rin)