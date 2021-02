Usa-Corea del Nord: dipartimento Stato, assenza contatti non espone a rischio provocazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha rafforzato la squadra diplomatica incaricata di gestire il dossier del nucleare nordcoreano, tramite la nomina a vice sottosegretario di Stato per l'Asia e il Pacifico di Jung Park. Park, accademica ed ex agente della Central Intelligence Agency (Cia), è nota per la sua opposizione ai summit organizzati dall'ex presidente Donald Trump col leader nordcoreano, Kim Jong-un, tra il 2018 e il 2019. Park è anche una sostenitrice della completa denuclearizzazione della Corea del Nord. La funzionaria lavorerà a fianco del sottosegretario Sung Kim: entrambi sono cittadini statunitensi di origine coreana. Park ha alle spalle una distinta carriera come analista del Consiglio di intelligence nazionale e della Cia, ed è stata anche membro del Centro per gli studi politici sull'Asia Orientale della Brookings Institution. (segue) (Nys)