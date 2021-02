Imprese: Mps, nel quarto trimestre risultato positivo per 18 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre 2020 il Gruppo Monte dei Paschi di Siena ha registrato un risultato operativo netto pari a 18 milioni di euro, nonostante le rettifiche su crediti non ordinarie legate allo scenario Covid pari a 48 milioni. È quanto si legge nei risultati consolidati approvati dal consiglio di amministrazione della banca. Stando alla nota, il margine di interesse si è attestato a 312 milioni di euro con una sostanziale tenuta della componente commerciale, nonostante l’impatto negativo derivante dalle operazioni di derisking Hydra e dal costo della liquidità in eccesso detenuta presso le banche centrali. Crescono del sette per cento le commissioni, pari a 380 milioni di euro. (Com)