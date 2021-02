Brexit: governo britannico potrebbe "rallentare" concessione licenze a pescatori europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito starebbe considerando l'opzione di "rallentare" il ritmo delle concessioni di licenze di pesca nelle acque territoriali britanniche ai pescatori europei. Si tratterebbe di una misura di ritorsione per l'introduzione di un divieto permanente di importazione di crostacei e molluschi vivi in Ue dal territorio britannico. Il Regno Unito ha già concesso diverse licenze per la pesca in acque oltre le 12 miglia nautiche, ma quelle al di sotto delle 12 miglia sarebbero ancora in fase di considerazione, ed è a queste che Londra starebbe puntando, nella speranza di infliggere un "danno" alla Francia, che Downing Street sospetta essere dietro la svolta inflessibile di Bruxelles sull'argomento. (segue) (Rel)