Brexit: governo britannico potrebbe "rallentare" concessione licenze a pescatori europei (2)

- Fonti di Downing Street hanno smentito che tale soluzione sia in considerazione, mentre allo stesso tempo fonti da Whitehall si sono rifiutate di escluderla. La Commissione europea ha comunicato ai pescatori britannici la scorsa settimana che sarebbe stato proibito loro a tempo indeterminato di esportare in Ue molluschi e crostacei vivi perché, in quanto Paese esterno all'Unione, tutti i prodotti di questo tipo provenienti dal Regno Unito avrebbero dovuto essere filtrati prima dell'esportazione, operazione che non è al momento possibile causa insufficienza degli impianti nel Paese. (Rel)