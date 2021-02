Nagorno-Karabakh: ministro Difesa armeno incontra generale peacekeeper russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa dell'Armenia, Vagharshak Harutyunyan, ha ricevuto oggi il comandante delle truppe russe di mantenimento della pace dispiegate in Nagorno-Karabakh, il generale Rustam Muradov. È quanto riferito dal ministero della Difesa di Erevan. Harutyunyan ha ringraziato il generale Muradov per il suo ruolo attivo nel processo di scambio dei prigionieri di guerra, nonché per aver assistito le operazioni di ricerca dei dispersi in attività operative, evidenziando l'efficienza della missione delle forze di pace russe. Durante l'incontro il ministro della Difesa armeno ha anche toccato una serie di questioni relative al partenariato reciproco, sottolineando la necessità di proseguire gli attuali passi volti al rispetto degli accordi raggiunti. (Rum)