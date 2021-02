Slovenia: prevista per oggi la presentazione della mozione di sfiducia contro il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' prevista per oggi la presentazione presso il Parlamento della Slovenia della mozione di sfiducia contro il governo di Janez Jansa. La mozione sarà presentata dalla Coalizione dell'arco costituzionale (Kul) su iniziativa del leader del Partito democratico dei pensionati (Desus), Karl Erjavec. Lo stesso Erjavec viene presentato come candidato alla carica di primo ministro. Secondo quanto riferisce la stampa locale, Erjavec non sarebbe riuscito ufficialmente a raccogliere i 46 voti necessari per far approvare la mozione, ma conta su alcuni deputati che potrebbero "cambiare idea" nel momento della votazione a scrutinio segreto. I deputati avranno 7 giorni di tempo per votare la mozione dopo la sua presentazione. (segue) (Seb)