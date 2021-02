Slovenia: prevista per oggi la presentazione della mozione di sfiducia contro il governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 2 febbraio Erjavec ha annunciato per questa settimana la presentazione di una nuova mozione di sfiducia contro il governo sostenuta da 10 firme di altrettanti deputati. Secondo quanto riferiva allora la stampa locale, la decisione è stata presa dopo un incontro con il gruppo parlamentare di Desus. Erjavec ha precisato di avere fiducia nel successo dell'operazione e di essere "lieto che i deputati Desus" la sostengano in modo unanime. Il capogruppo parlamentare di Desus, Franc Jursa, ha aggiunto che Erjavec non presenterà la mozione con 42 o 46 firme, come precedentemente annunciato, ma con 10 firme, tante quante sono necessarie per la presentazione secondo il regolamento interno del Parlamento. (segue) (Seb)