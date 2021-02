Slovenia: prevista per oggi la presentazione della mozione di sfiducia contro il governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione è stata presa alla luce della convinzione che la mozione possa raccogliere i voti favorevoli necessari nel corso della votazione in aula. Il presidente del Partito democratico dei pensionati (Desus) della Slovenia, Karl Erjavec, ha deciso lo scorso 19 gennaio di ritirare la propria disponibilità a candidarsi come premier di un eventuale nuovo esecutivo. Il ritiro, secondo quanto riferisce la stampa locale, sarebbe rimasto valido fino a che non sarebbe stato assicurato il normale lavoro per tutti i deputati del Parlamento. Allo stesso tempo l'assemblea parlamentare ha annullato la seduta straordinaria prevista per il 20 gennaio per votare la prima mozione di sfiducia, proposta dallo stesso Erjavec, contro il governo di Janez Jansa. (segue) (Seb)