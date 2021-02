Slovenia: prevista per oggi la presentazione della mozione di sfiducia contro il governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di del 18 gennaio era già stata diffusa la notizia su un possibile rinvio della discussione sulla sfiducia perché alcuni deputati erano assenti a causa di contatti con persone positive al Covid-19. La discussione sulla sfiducia al governo prevede il voto a scrutinio segreto e questo non potrebbe essere garantito a distanza per i deputati assenti. Lo scorso 15 gennaio un gruppo di 42 deputati firmatari si è unito alla prima mozione di sfiducia messa a punto da Erjavec. Lo scorso 13 gennaio Alenka Bratusek, leader dell'omonima forza politica (Sab), ha dichiarato che Erjavec "ha raccolto le firme necessarie" per presentare la prima mozione. La dichiarazione è giunta dopo un incontro fra Erjavec e gli esponenti delle forze politiche riunite nella Coalizione dell'arco costituzionale di cui Bratusek fa parte. (segue) (Seb)