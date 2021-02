Slovenia: prevista per oggi la presentazione della mozione di sfiducia contro il governo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata precedente il Partito per un centro moderno (Smc) ha finalmente sciolto le riserve e annunciato che appoggerà Erjavec per una "sfiducia costruttiva". Il leader Smc e attuale ministro dello Sviluppo economico, Zdravko Pocivalsek, ha salutato con favore la raccolta delle firme dei deputati Desus. "Questa è una buona notizia se alla fine viene presentata una sfiducia costruttiva. Dobbiamo risolvere questa situazione politica in modo rapido e definitivo", ha dichiarato Pocivalsek. Il sostegno dei deputati Smc è fondamentale per il raggiungimento del numero necessario in Parlamento affinché venga approvata la mozione di sfiducia. Secondo quanto riferisce la stampa locale, Erjavec ha avuto però alcuni problemi all'interno del proprio partito per convincere tutti a firmare la mozione e alla fine il deputato Branko Simonovic non ha apposto la propria firma. (segue) (Seb)