Slovenia: prevista per oggi la presentazione della mozione di sfiducia contro il governo (6)

- Il premier Jansa ha attirato numerose critiche negli ultimi mesi a causa di alcune dichiarazioni riguardanti la politica estera, oltre che per lo scontro con l'agenzia d'informazione pubblica "Sta", a cui il governo ha deciso di revocare a novembre i finanziamenti statali mensili. Agli inizi di dicembre i partiti dell'opposizione in Slovenia hanno chiesto agli organismi del Parlamento Ue di esaminare le posizioni in politica estera del premier Janez Jansa. La richiesta è stata avanzata alle commissioni parlamentari degli Affari esteri e degli Affari europei da parte di Lista Marjan Sarec (Lms), Socialdemocratici (Sd), Sinistra (Levica) e il Partito di Alenka Bratusek (Sab). Secondo queste forze politiche, le posizioni espresse nell'ultimo periodo da Jansa contraddicono gli orientamenti strategici della politica estera slovena e portano ad un deterioramento della stessa reputazione del Paese. (segue) (Seb)