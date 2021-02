Covid: von der Leyen, Ue sempre pronta ad aiutare, ma importante nostra quota vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è sempre pronta ad aiutare, ma insiste sulle sue giuste dosi di vaccino anti Covid. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in aula plenaria del Parlamento europeo nel dibattito sulla strategia vaccinale nell'Ue. "Abbiamo introdotto il meccanismo per la trasparenza e l'autorizzazione delle esportazioni", ha detto. "Non intendiamo limitare le aziende che stanno onorando i loro obblighi contrattuali con l'Ue. C'è una deroga automatica per le esportazioni ai Balcani occidentali, ai Paesi del See (spazio economico europeo), al nostro vicinato, per motivi umanitari e per i 92 Paesi a basso e medio reddito coperti da Covax. L'Ue è pronta ad aiutare ma insistiamo sulla nostra giusta quota", ha aggiunto. (Beb)