- L’autorità dei media russa Roskomnadzor ha dichiarato di aver emesso 166 rapporti sui reati amministrativi commessi dall’emittente statunitense “Radio Free Europe” e il suo direttore generale per le loro violazioni della legge sugli agenti stranieri. "Il tribunale dei magistrati ha studiato 40 casi. I giudici hanno disposto multe in tutti questi casi, con un importo totale che ha raggiunto quota 11 milioni di rubli (149.040 dollari). Continueremo a monitorare la conformità dei media degli agenti stranieri ai requisiti legali", ha riferito Roskomnadzor. Secondo la legge, i materiali dei media stranieri che svolgono le funzioni di un agente straniero dovrebbero essere etichettati come tali mentre vengono diffusi sul territorio russo. Secondo Roskomnadzor, sono stati emessi 166 rapporti sulle violazioni della parte 1 dell'articolo 19.34.1 del codice russo dei reati amministrativi, poiché l'organizzazione radiotelevisiva non è riuscita a etichettare adeguatamente i materiali di nove agenti stranieri. (Rum)