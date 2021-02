Covid: von der Leyen, prossima settimana agenda per affrontare nuove varianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea presenterà la prossima settimana una nuova agenda per prepararsi ad affrontare le nuove varianti del Covid. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in aula alla plenaria del Parlamento europeo nel dibattito sulla strategia vaccinale nell'Ue. "La battaglia contro il virus è una maratona, non uno sprint. E' necessaria lungimiranza e resistenza", ha detto. "Ogni giorno sentiamo notizie di nuove varianti e di quanto sono contagiose. Non abbiamo ancora il quadro completo rispetto all'efficacia delle terapie e dei vaccini sui nuovi ceppi, ma sappiamo che queste varianti continueranno ad emergere e dobbiamo prepararci continuamente", ha detto. "Per questo stiamo preparando una agenda che sarà lanciata la prossima settimana per prepararci alle nuove varianti", ha spiegato. (Beb)