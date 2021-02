Foibe: Crippa (M5s), dovere ricordare vittime odio e discriminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ricordiamo la tragedia delle Foibe e dell'esodo forzato degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani, un dramma troppo spesso dimenticato. Non bisogna dimenticare le vittime innocenti degli eccidi compiuti dall'esercito jugoslavo. Una violenza ingiustificata, basata sull'odio e la discriminazione, che abbiamo il dovere di ricordare e tramandare alle nuove generazioni, affinché non si ripeta mai più quest'orrore e questa pagina buia della nostra storia. E' quanto afferma in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa. (Rin)