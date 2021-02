Usa: coronavirus, antibiotico Eli Lilly ottiene autorizzazione per l'uso emergenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Food and Drug Administration (Fda), ente governativo che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ha concesso l'autorizzazione per l'impiego emergenziale di un nuovo trattamento antibiotico combinato sviluppato dalla società farmaceutica Eli Lilly per la cura dei pazienti affetti da coronavirus. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui il farmaco si affiancherà ai vaccini già in corso di somministrazione nel Paese, "fornendo ai medici una opzione maggiormente efficace nel contrasto alle mutazioni del nuovo coronavirus". Il farmaco di Eli Lilly potrà essere somministrato ad adulti e bambini di età non inferiore a 12 anni che rischino di sviluppare forme gravi dell'infezione o il cui decorso rischi di portare al ricovero ospedaliero. Quello approvato ieri, 9 febbraio, è il secondo trattamento antibiotico sviluppato dalla società farmaceutica con sede a Indianapolis ad ottenere il via libera dell'Fda. Lo scorso novembre l'agenzia aveva concesso l'autorizzazione per l'impiego del "bamlanivimad", uno dei due antibiotici parte del cocktail approvato ieri. (Nys)