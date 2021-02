Sud-est asiatico: "diplomazia dei vaccini" cinese non conquista l'opinioni pubblica Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tentativi della Cina di promuovere la propria immagine e far avanzare la propria politica estera nel Sud-est asiatico tramite le forniture di vaccini contro il coronavirus non sembra aver sortito gli effetti sperati, secondo un sondaggio effettuato dal Centro di Studi Asean presso l'Istituto Iseas-Yusof Ishak di Singapore. Il sondaggio, che ha coinvolto 1.032 persone, inclusi accademici, funzionari di governo e imprenditori dai dieci Paesi dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), non rileva alcun mutamento significativo dell'attitudine nei confronti di Pechino. Il 44,2 per cento dei partecipanti al sondaggio, effettuato dal 18 novembre al 10 gennaio scorsi, ha affermato che la Cina ha fornito il maggiore aiuto alla regione durante la pandemia. Seguono Giappone (18,2 per cento), Unione europea (10,3 per cento), e Stati Uniti (9,6 per cento). Tuttavia, nonostante gli accordi per la fornitura di vaccini proattivamente negoziati da Pechino coi Paesi della regione, il 61,5 per cento dei partecipanti al sondaggio afferma che sceglierebbe gli Stati Uniti e non la Cina, se dovesse scegliere quale delle due potenze regionali appoggiare nel contesto della crescente rivalità tra Washington e Pechino. Il quotidiano "Nikkei", che riporta i risultati del sondaggio, evidenzia che il sostegno agli Stati Uniti è aumentato del 7,9 per cento rispetto alla medesima rilevazione effettuata lo scorso anno: un aumento che potrebbe riflettere anche l'elezione del presidente Usa Joe Biden. Dall'inizio della pandemia, la Cina ha fornito vaccini sintetizzati da Sinovac all'Indonesia (28 milioni di dosi), alle Filippine (25 milioni di dosi) e alla Malesia (14 milioni di dosi). A Myanmar è stata promessa la fornitura di 300mila dosi del vaccino, in occasione della visita del ministro degli Esteri cinese Wang Yi, il mese scorso. (Fim)